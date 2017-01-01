Украинский депутат прострелил ногу мужчине, напавшему на него с бутылкой

Киев, 1 января. Депутат Верховной рады Украины Сергей Пашинский стал жертвой нападения за несколько часов до Нового года.

Об инциденте, произошедшем накануне в Киевской области с Пашинским и его супругой, нардеп рассказал на своей странице в Facebook. Возвращаясь домой на машине, Пашинский едва не врезался в стоявший автомобиль без габаритных огней. Парламентарий вышел из машины, чтобы разобраться, но не встретил понимания у находившихся неподалеку мужчин.

Неизвестный с бутылкой напал на Пашинского и ударил его по голове. Представитель фракции «Народного фронта» в Раде обезвредил злоумышленника, лишь выстрелив тому в ногу (ранее, как уверяет нардеп, он предупредительно стрелял в воздух).

«Мы перевязали ему рану, сразу вызвали скорую и полицию. Я почти в порядке. Нападавший в больнице приходит в себя. Полиция разбирается, что это было», — написал Пашинский.

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