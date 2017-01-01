Сирия сегодня: благодарность ВКС РФ и Ирану за Алеппо, уничтожение ИГИЛ в Хомсе и Дейр эз-Зоре

Сирия, 1 января. Благодарность за успех в Алеппо, спецподразделения САА разгромили террористов ИГ* в Хомсе и Дейр эз-Зоре, в Ливане задержаны семеро сирийцев. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Военная обстановка

В районах Аршуна, Аль-Кариатен, Бир Аль-Фауара и Тияс, расположенных в провинции Хомс, а также к востоку от 4-й станции, спецподразделения Сирийской арабской армии (САА) Башара Асада уничтожили десятки боевиков «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ — прим. ред.). Кроме того, военные уничтожили несколько оснащенных пулеметами бронеавтомобилей.

Вблизи Дейр эз-Зора (к востоку от военного аэродрома), в населенном пункте Ад-Джбейлия и в квартале Ас-Синаа правительственные войска разгромили систему залпового огня и несколько укрытий боевиков ИГИЛ, передает SANA.

В Ливане задержали террористов

В районе Згарта, расположенном на севере Ливана, задержаны семь граждан Сирии. Согласно опубликованной ливанскими СМИ информации, их обвиняют в связях с террористическими организациями. Также сообщается, что накануне в ливанском районе Триполи по обвинению в связях с незаконными вооруженными бандформированиями были задержаны несколько граждан Сирии.

Освобождение Алеппо

Министр иностранных дел по делам эмигрантов Сирии Валид Аль-Муаллем заявил, что освобождение сирийского Алеппо от террористов — это совместная победа России, Сирии и Ирана. По словам Аль-Муалема, режим прекращения огня в Сирийской Арабской Республике — это шаг к проведению межсирийского диалога без вмешательства иностранных государств.

После прошедшей в Тегеране встречи с советником духовного лидера Исламской революции в Иране по международным вопросам Али Акбаром Велаяти Аль-Муаллем особо подчеркнул необходимость размежевания вооруженной оппозиции от радикалов «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ — прим. ред.).

Министр также высоко оценил позицию и поддержку Ирана по отношению к Сирии, поблагодарив иранскую сторону от имени правительства САР за помощь.

Напомним, что группировка российских ВКС РФ в Сирии оказывала активную помощь правительственным войскам в освобождении северной столицы республики.

* Организация запрещена на территории РФ.