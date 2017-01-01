FAN-TV Лента новостей
Проезд в плацкартных и общих вагонах подорожал на 3,9%
Экономика

Проезд в плацкартных и общих вагонах подорожал на 3,9%

Сегодня 16:29
243

Проезд в плацкартных и общих вагонах подорожал на 3,9%

Москва, 1 января. Тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах в 2017 году повысятся на 3,9%. Этот уровень утвердило правление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

При этом тарифы в нерегулируемом сегменте (купе, СВ и «люкс») индексироваться не будут; здесь Федеральная пассажирская компания (ФПК) оставит систему динамического ценообразования. Система охватит 95% маршрутов, а на оставшихся рост тарифа составит 3,5%. 

В прошлом году повышение тарифов на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах составило 4% по отношению к тарифам 2015 года. Стоимость проезда в купе, СВ и вагонах класса «люкс» выросла на 5% к уровню 2015 года. 

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Владимир Багров
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: благодарность ВКС РФ и Ирану за Алеппо, уничтожение ИГИЛ в Хомсе и Дейр эз-Зоре

Сегодня 16:32
272

Сирия новости 1 января 2017 16.30: новая атака смертников ИГ в Багдаде, курды теряют позиции в Ракке 

Сегодня 16:30
209

Теракт в Стамбуле, салют в Алеппо и «фанера» Мэрайи Кэри: как мир встречал 2017 год

Сегодня 15:09
342

Военный патруль на набережной в Тартусе ценой своей жизни спас десятки праздновавших новый год граждан

Сегодня 14:31
1857

Новости Новороссии: Порошенко порадовал Донбасс оговоркой по Фрейду, Киев оклеветал ЛНР и ДНР

Сегодня 14:21
884
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Новый дом для старинных кинокамер: Музей кино открылся на ВДНХ в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Военные США надеются «научить» F-35 противостоять ПРО России и Китая

17:20

Разведка ДНР засекла РСЗО украинской армии у линии соприкосновения

17:17

Погранслужба Украины заявила о задержании россиянина из списка Интерпола

17:03

Плотницкий заявил, что Киеву не сломить русский дух ЛНР

16:59

Ким Чен Ын в Новом году «подарит» агрессивным США северокорейскую ядерную ракету

16:57

Пятидневный младенец проломил череп, упав с дивана в Петербурге

16:48

Ученые выяснили, как определить точную дату смерти

16:32

Сирия сегодня: благодарность ВКС РФ и Ирану за Алеппо, уничтожение ИГИЛ в Хомсе и Дейр эз-Зоре

16:32

Сирия новости 1 января 2017 16.30: новая атака смертников ИГ в Багдаде, курды теряют позиции в Ракке 

16:30

Проезд в плацкартных и общих вагонах подорожал на 3,9%

16:29

Украинский депутат прострелил ногу мужчине, напавшему на него с бутылкой

16:24

Дурнопахнущий пассажир от обиды «заминировал» Московский вокзал в Петербурге

16:20
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Разведка ДНР засекла РСЗО украинской армии у линии соприкосновения
Читать
Закрыть