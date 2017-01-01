Проезд в плацкартных и общих вагонах подорожал на 3,9%

Москва, 1 января. Тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах в 2017 году повысятся на 3,9%. Этот уровень утвердило правление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

При этом тарифы в нерегулируемом сегменте (купе, СВ и «люкс») индексироваться не будут; здесь Федеральная пассажирская компания (ФПК) оставит систему динамического ценообразования. Система охватит 95% маршрутов, а на оставшихся рост тарифа составит 3,5%.

В прошлом году повышение тарифов на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах составило 4% по отношению к тарифам 2015 года. Стоимость проезда в купе, СВ и вагонах класса «люкс» выросла на 5% к уровню 2015 года.

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