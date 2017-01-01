Минобороны перевооружает части ВКС РФ в Южном военном округе

Ростов-на-Дону, 1 января. Военные части ВКС РФ в Южном военном округе в настоящее время активно перевооружаются благодаря поступающим новым образцам военной техники.

Минобороны РФ продолжает перевооружение российских частей. Так, обновленные образцы военной техники прибыли на базы Черноморского флота и Каспия. По данным пресс-службы оборонного ведомства, сегодня также идет активное перевооружение частей ВКС РФ на юге страны, пишет «Экономика сегодня».

Танковые части ЮВО получили новые танки Т-72Б3, боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Известно, что в Южном военном округе в 2016 году были образованы новые воинские соединения, военнослужащие которых уже приступили к своим обязанностям. Как сообщала ранее Газета.Ru, разведчики ЮВО показали хорошие результате в ходе тактических учений в Пакистане.

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