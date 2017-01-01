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Полиция спасла Кельн от «ночи изнасилований»: задержаны сотни мигрантов
Весь мир

Полиция спасла Кельн от «ночи изнасилований»: задержаны сотни мигрантов

Сегодня 16:02
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Полиция спасла Кельн от «ночи изнасилований»: задержаны сотни мигрантов

Берлин, 1 января. Сотни мигрантов задержали в новогоднюю ночь в Кельне. Операции провели в рамках предотвращения грабежей и изнасилований.  Местные жители говорят, что беженца могли отправить в участок просто «из-за внешности».

О массовых задержаниях в целях безопасности сообщает источник агентства Associated Press. По предварительным данным, подавляющее большинство задержанных – выходцы из африканских стран. 
В операциях приняли участие свыше полутора тысяч полицейских. Аресты проводили, в том числе, и на двух железнодорожных вокзалах. 

Усиленные меры по безопасности предприняли после трагических событий в минувшем году, когда новогодняя ночь получила название «ночи изнасилований».  СМИ сообщили, что нападениям мигрантов подверглось более ста женщин. При этом правоохранители не могли противостоять атакам из-за нехватки сил, напоминает «Газета.ру».

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