Полиция спасла Кельн от «ночи изнасилований»: задержаны сотни мигрантов

Берлин, 1 января. Сотни мигрантов задержали в новогоднюю ночь в Кельне. Операции провели в рамках предотвращения грабежей и изнасилований. Местные жители говорят, что беженца могли отправить в участок просто «из-за внешности».

О массовых задержаниях в целях безопасности сообщает источник агентства Associated Press. По предварительным данным, подавляющее большинство задержанных – выходцы из африканских стран.

В операциях приняли участие свыше полутора тысяч полицейских. Аресты проводили, в том числе, и на двух железнодорожных вокзалах.

Усиленные меры по безопасности предприняли после трагических событий в минувшем году, когда новогодняя ночь получила название «ночи изнасилований». СМИ сообщили, что нападениям мигрантов подверглось более ста женщин. При этом правоохранители не могли противостоять атакам из-за нехватки сил, напоминает «Газета.ру».

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