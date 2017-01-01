Дурнопахнущий пассажир от обиды «заминировал» Московский вокзал в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 января. Нетрезвого хулигана, от обиды «заминировавшего» Московский вокзал, разыскивает петербургская полиция.

Как сообщили ФАН в пресс-службе регионального главка МВД, инцидент произошел в первый день нового года. К счастью, сообщение оказалось ложным. Сообщение о заминировании поступило в полицию рано утром первого января. В 08.55 на место ЧП выехали взрывотехники ОМОН Росгвардии.

«Совместно с полицейскими УТ МВД по СЗФО специалисты осмотрели помещения вокзала и его прилегающей территории. Около 10.10 проверка была закончена, подозрительных, взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ не обнаружено», – рассказали в ГУ МВД, уточнив, что эвакуация пассажиров не проводилась.

В ходе дальнейшей проверки было установлено, что о бомбе в полицию сообщил мужчина, которого из-за его внешнего вида и состояния сильного алкогольного опьянения не пустили в зал ожидания.

«Он имел очень грязную и дурнопахнущую одежду и при этом был сильно пьян», — отметили в полиции. После того, как попасть на вокзал не удалось, мужчина не стал ограничиваться угрозами в адрес охранников, а позвонил правоохранителям и рассказал о «бомбе».

В настоящее время устанавливается личность нарушителя.

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