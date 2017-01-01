Свидание вслепую с 29-летним бурятом закончилось изнасилованием двух петербурженок

Санкт-Петербург, 1 января. Предновогодние шалости для любителей свиданий вслепую закончились изнасилованием. Взрослая женщина и девушка-подросток пожаловали в квартиру к незнакомому мужчине, который надругался над своими гостьями.

Накануне, 31 декабря, в полицию Кировского района Петербурга пришли 16-летняя девушка и 35-летняя женщина, которые познакомились с мужчиной по переписке. Уроженец Бурятии 29 лет, пригласивший их к себе на свидание вслепую, угрожал ножом потерпевшим. По данным полиции, обе любительницы незнакомцев были изнасилованы, к тому же, мужчина потребовал от них 50 000 рублей. На данный момент подозреваемого задержали правоохранительные органы, пишет «Фонтанка».

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