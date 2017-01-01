Сирия, 1 января. В результате самоподрыва террористов-смертников ИГ* в Багдаде погибли почти десять человек. Боевики оппозиционных группировок обстреляли жилые кварталы города Хомс. Отряды SDF** понесли численный урон и потеряли ранее занятые позиции на западе от города Ракка в ходе ожесточенных боев с ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Тартус

Специальный источник ФАН прислал в редакцию видеозапись, на которой засняты последствия теракта на Морской набережной в Тартусе возле «Шаайн Тауэр отель». На этих кадрах также можно увидеть интервью с товарищами по службе погибших офицеров. По их словам, погибшие ценой своей жизни они не позволили совершившим самоподрыв смертницам, которые пытались прорваться в более людные места города, где проходило празднование Нового года, убить намного больше мирных граждан.

Провинция Алеппо

Как утверждают йеменские источники, самолет ВВС Турции перевез группу террористов ИГ из северо-восточной части в провинции Алеппо в Йемен. Никаких других подробностей источники не приводят. Данная информация в настоящий момент проверяется.

Турецкая армия перебросила на свои позиции в окрестностях города Аль-Баб, расположенного в северо-восточной части провинции Алеппо, крупную партию военной техники и вооружения. Как отмечают некоторые эксперты, данный факт не вяжется с заявлениями представителей командования, которые утверждают, что на данный момент в рамках масштабной операции против боевиков ИГ «Щит Евфрата» турецкие войска взяли под свой контроль 80% территории города Аль-Баб.

Провинция Хомс

Боевики повстанческих формирований открыли огонь по опорным пунктам подразделений Сирийской арабской армии (САА) на окраине района Ум Шарша города Хомс из тяжелых артиллерийских орудий. Сообщается, что никто из правительственных военнослужащих не пострадал. Однако было зафиксировано несколько прямых попаданий артснарядов боевиков в жилые дома. Несколько многоквартирных домов получили серьезные разрушения. Информация о возможных жертвах среди гражданского населения пока уточняется.

Провинция Идлиб

В несколько населенных пунктов, находящихся в восточной части провинции Идлиб, прибыла гуманитарная помощь швейцарской некоммерческой организации, объединяющей мусульман страны. В скором времени продовольственные наборы будут распределены между сотнями жителей региона.

Провинция Ракка

Информационное агентство «Аль-Амак» сообщает со ссылкой на источника в командовании «Исламского государства», что в ходе попытки расширить буферную зону в окрестностях населенного пункта Джабар, расположенного на западе от города Ракка, отряды Сирийских демократических сил (SDF), напротив, утратили ранее занятые ими позиции и понесли огромные потери в численной силе.

Ирак

Как сообщает издание Associated Press, в южной части города Багдад у блокпоста иракской армии в результате мощного взрыва погибли девять человек, в том числе четверо сотрудников службы безопасности, еще около 20 человек ранены. По информации курдского телеканала Rudaw, теракт был совершен смертниками ИГ, которые привели в действие взрывные устройства, находившиеся на их телах.