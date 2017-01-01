Валерий Семериков назначен и. о. генсека ОДКБ

Москва, 1 января. Заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков приступил к исполнению обязанностей руководителя организации, сообщает пресс-служба ОДКБ.

Функции главы Семериков будет выполнять в связи с тем, что накануне истек срок полномочий Николая Бордюжи, который ранее занимал этот пост.

Бордюжа занимал должность генсека ОДКБ с 2003 года. 26 декабря 2016-го он сообщил, что вопрос о новом генсеке будет решен на заседании Совета организации в апреле 2017 года.

В настоящее время рассматривается несколько кандидатур на пост главы ОДКБ, решение пока не принято.

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