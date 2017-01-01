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Маккейн своим визитом в Донбасс подорвал ситуацию на юге ДНР
Новороссия

Маккейн своим визитом в Донбасс подорвал ситуацию на юге ДНР

Сегодня 16:01
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Маккейн своим визитом в Донбасс подорвал ситуацию на юге ДНР

Донецк, 1 января. ВСУ за прошедшие сутки обстреляли прифронтовые территории ДНР 357 раз. Замкомандующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин отметил, что обострение ситуации произошло после того как Мариуполь посетил американский сенатор Джон Маккейн. 

Как сообщил Басурин, ВСУ обстреляли ДНР 357 раз. При этом было выпущено 79 мин калибром 82 и 120 мм, а также 246 боеприпасов из различных типов гранатометов. Помимо этого, украинская сторона применяла бронетехнику и стрелковое оружие. 

Замкомандующего связал обострение ситуации с визитом в Мариуполь 31 декабря американского сенатора Джона Маккейна, который в ходе выступления там, обращаясь к ВСУ, сказал следующее: «Ваша борьба — это наша борьба, и мы победим вместе». 

Сразу после этого последовал массированный обстрел украинскими войсками Коминтерново, Саханки и Ленинского. Известно также, что в этот район ВСУ перебросили две «Акации». 

«Увеличение количества обстрелов на южных рубежах Республики, свидетельствует о том, что командование 36 отдельной бригады морской пехоты решило рьяно показать свою пресловутую боеспособность», — констатировал Басурин, передает ДАН.

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Владимир Багров
#эдуард басурин #джон маккейн
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