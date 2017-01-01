Путин поздравил космонавта Владимира Титова с 70-летием

Москва, 1 января. Президент России Владимир Путин поздравил летчика-космонавта Владимира Титова с 70-летием. В своем обращении лидер страны отметил серьезный вклад Титова в развитие отечественной авиационной и ракетно-космической отрасли, сообщает пресс-служба Кремля.

По мнению Путина, добиться всех намеченных целех Титову помогли его сила духа, характер и воля, именно благодаря им летчик-космонавт смог вписать свое имя «в героическую летопись покорения Вселенной».

«Ваше участие в космических программах, успешное выполнение ответственных государственных задач стали яркой страницей вашей биографии и серьезным вкладом в развитие отечественной авиационной и ракетно-космической отрасли», — говорится в телеграмме главы государства.

Российский космонавт Владимир Титов удостоен звания Героя Советского союза (1988 год). Титов был командиром полета на космическом корабле «Союз Т-8» в 1983 году и а также был командиром 3-й основной экспедиции на орбитальную станцию «Мир» (на «Союзе ТМ-4»; 1987–1988).

Кроме того, он был участником миссий STS-63 на шаттле Discovery в 1995 году и STS-86 на шаттле Atlantis в 1997 году.

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