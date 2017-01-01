Путин поздравил актера Шакурова с 75-летним юбилеем



Москва, 1 января. Президент России Владимир Путин поздравил актера Сергея Шакурова с 75-летним юбилеем.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в своем обращении глава государства отметил неподражаемое актерское мастерство и темперамент актера, умение быть убедительным в каждой своей роли, а также его искреннюю и безграничную преданность искусству.

«И в кино, и на театральной сцене Вы всегда трудитесь вдохновенно, с полной душевной отдачей», — отмечается в тексте поздравления. Кроме того, Путин пожелал Шакурову здоровья и новых успехов.

На счету Сергея Шакурова исполнение почти сотни ролей в различных фильмах и сериалах. В частности, он снимался в фильмах «Вкус хлеба», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Сибириада», «Армавир» и др, уточняет «Газета.ру».

Выберите главное событие 2016 года!