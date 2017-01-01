Старший из рода Романовых князь Дмитрий Романович скончался в Дании

Копенгаген, 1 января. Самый старший из русского боярского рода Романовых – князь Дмитрий Романович скончался в Дании на 91 году жизни, об этом сообщила его супруга Феодора Алексеевна.

В Дании в ночь на 1 января скончался праправнук Николая Первого - старший из боярского рода Романовых князь Дмитрий Романович. О его кончине сообщила супруга княгиня Феодора Алексеевна. По ее словам, на прошлой недели здоровье супруга ухудшилось и князь был госпитализирован. «Димитрий Романович скончался в госпитале вечером 31 декабря» , — добавила княгиня Романова.

Известно, что наследник императорской крови Димитрий Романович родился в 1926 году во Франции, когда его семья была в эмиграции. Свою жизнь Романов посвятил истории и литературе. Как сообщала ранее Газета.Ru, в последние годы Дмитрий Романович провел в Дании, где возглавлял именно благотворительный фонд, помогая детским домам и госпиталям в России.

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