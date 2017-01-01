Луганск, 1 января. Украинские силовики в новогоднюю ночь распивали алкогольный суррогат, который привел к отравлению, а из-за неосторожного обращения с оружием и взрывчаткой в состоянии опьянения семь бойцов погибли, пятеро получили ранения, трое ослепли.

Украинское военное командование скрывает небоевые потери ВСУ в Донбассе. По словам официального представителя Народной милиции майора Андрея Марочко, украинские силовики начали употреблять технические спиртосодержащие жидкости. По данным оборонного ведомства ЛНР, восемь украинских военных были доставлены в больницу, пятеро из них скончались, еще трое ослепли. Также в новогоднюю ночь пятеро силовиков подорвались на взрывчатке – двое из них погибли, остальные ранены.

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