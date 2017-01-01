Путин и Шойгу: Маккейн назвал главные имена в своем «санкционном списке»

Вашингтон, 1 января. Американские сенаторы, в частности, Джон Маккейн и Линдси Грэм заявили, что будут добиваться введения новых антироссийских санкций даже против воли избранного президента США Дональда Трампа. При этом санкции затронут лично президента России Владимира Путина и его приближенных, грозят в американском сенате.

Грэм сообщил «Радио Свобода», что в следующем году сенаторы намерены ввести санкции не только против ФСБ и ГРУ, но и против лично президента Владимира Путина, главы Минобороны Сергея Шойгу и главы ФСБ Александра Бортникова.

Маккейн уточнил, что вопрос о санкциях будет поднят уже весной этого года, и сообщил, что новые санкции будут жестче предыдущих и затронут энергетический и банковский сектор.

«В конце концов, это была атака на Соединённые Штаты Америки и атака на основы нашей демократии», — заявил Маккейн.

Он выразил уверенность, что санкции будут приняты. Для этого не нужно решения Трампа, достаточно двух третей парламентариев.

Как сообщала Газета.Ru, 29 декабря США ввели санкции против России в связи с якобы хакерскими атаками, которые организовала Москва. Из-за санкций из США было выдворено 35 дипломатов, закрылись два российских диппредставительства.

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