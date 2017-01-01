Земля подойдет на минимальное расстояние к Солнцу 4 января

Москва, 1 января. В начале января 2017 года Земля войдет в перигелий, то есть окажется на минимальном расстоянии от Солнца: от планеты до светила будет 147 млн километров. Об этом сообщили в Московском планетарии.

По утверждениям астрономов, Земля войдет в перигелий 4 января в 17.17 мск. Она окажется на расстоянии 147 млн километров от Солнца. Это на 5 млн километров ближе, чем во время афелия — когда Земля уходит дальше всего от Солнца. Эти точки планета проходит по разу в год.

Это станет не единственным ярким астрономическим событием: в ночь с 3 на 4 января будет наблюдаться максимум метеорного потока Квадрантиды, во время которого звезды будут падать по 200 штук в час.

Кроме того, в 2017 году ожидается полное солнечное затмение.

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