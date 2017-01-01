Долгожданный четвертый сезон «Шерлока»​ стартует 1 января на Первом канале

Москва, 1 января. Зрители Первого канала смогут смотреть «Шерлок Холмс» 1 января — премьерный эпизод четвертого сезона британского сериала появится на экранах с неподражаемым Бенедиктом Камбербэтчем.

Новый сезон «Шерлока Холмса» стартует сегодня на Первом канале. Известно, что смотреть «Шерлока» первую серию премьерного эпизода российские зрители будут одновременно с британцами. Сценаристы обещают, что сюжет нового сезона не перестанет интриговать.

Переработанные сценаристами «Шерлока» Стивеном Моффатом и Марком Гейтисом рассказы Конан Дойля в четвертом сезоне покажут главных героев – Шерлока и Ватсона с другой стороны. Актеры Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен снялись в сериале, сочетающем в себе интеллектуальный юмор, детектив и мрачные зарисовки современного Лондона – новый сезон «Шерлока» будет наполнен трагедиями и острыми неожиданными поворотами.

Выберите главное событие 2016 года!