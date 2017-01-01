Москва, 1 января. Более семи миллионов россиян приняли участие в новогодних гуляньях в ночь на 1 января, сообщили в пресс-центре МВД РФ. Безопасность отдыхающих обеспечивали более 76 тыс. сотрудников органов внутренних дел.

По данным министерства, всего в России состоялось свыше 18 тыс. праздничных мероприятий. В целом по стране общественный порядок обеспечивали 10,7 тысячи сотрудников и военнослужащих Росгвардии, 4,5 тысячи сотрудников частных охранных организаций, а также 13 тысяч членов народных дружин и 4,5 тысячи представителей казачества, рассказали в МВД. Сейчас полицейские продолжают нести службу в местах новогодних гуляний.

В ведомстве особо отметили, что серьезных нарушений в новогоднюю ночь стражи порядка не зарегистрировали, пишет «Газета.ру».