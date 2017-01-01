По факту нападения на бойца Мирзаева возбуждено уголовное дело

Москва, 1 января. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева, произошедшего на днях в Москве.

По данным следствия, в ночь на 31 декабря в квартиру по улице Восточная проникли трое неизвестных, которые жестоко избили Мирзаева и ограбили его жилище. Спортсмен сумел оказать сопротивление нападавшим, но, несмотря на это, все равно получил серьезные травмы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и ч. 2 ст. 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища»).

После инцидента Мирзаев был госпитализирован. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.

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