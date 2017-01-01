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Военный патруль на набережной в Тартусе ценой своей жизни спас десятки праздновавших новый год граждан
Новости Сирии

Военный патруль на набережной в Тартусе ценой своей жизни спас десятки праздновавших новый год граждан

Сегодня 14:31
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Военный патруль на набережной в Тартусе ценой своей жизни спас десятки праздновавших новый год граждан

Тартус,1 января. Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором зафиксированы последствия подрыва двух пока неизвестных женщин на Морской набережной в Тартусе возле «Шаайн Тауэр отель».

В результате взрыва погибли сами смертницы и два сотрудника охраны местного отделения Партии арабского социалистического возрождения. Кроме того, несколько человек были ранены. После атаки возник пожар, который оперативно потушили прибывшие на место спасатели.

На видео можно увидеть, что осталось от погибших людей после взрыва. Офицеры, товарищи погибших, говорят в кадре о том, какие это были мужественные люди. 

«Они могли бы убежать, спрятаться, но они встали на пути смертниц. Это были сильные духом люди, настоящие герои. Они спасли десятки или сотни мирных людей, празднующих Новый год на набережной», - сообщили офицеры.

Военный патруль на набережной в Тартусе ценой своей жизни спас десятки праздновавших новый год граждан

Источники ФАН сообщают, что трагедия случилась после полуночи, сразу после того, как патруль задержал двух подозрительных женщин, которые пытались прорваться в более людные места города, где проходило празднование Нового года.

Патрульные задержали смертниц, при этом ценой своей жизни они не позволили террористам убить намного больше людей.

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Алексей Громов
#тартус
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