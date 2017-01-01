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В России начал действовать «налог на Google»
Экономика

В России начал действовать «налог на Google»

Сегодня 14:39
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В России начал действовать «налог на Google»

Москва, 1 января. В России начал действовать так называемый «налог на Google» — закон, в соответствии с которым иностранные компании, осуществляющие торговлю через Интернет электронным контентом, обязаны уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС). 

По замыслу законодателей, уплата налога в размере 18% должна уравнять в условиях отечественные и иностранные интернет-компании. Раньше НДС платили только предприятия, зарегистрированные в России. Теперь же и иностранные фирмы должны пройти регистрацию в специальном электронном учете Федеральной налоговой службы. НДС подлежит уплате не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Под НДС попадают такие услуги в электронной форме, как реклама, размещение предложений о купле-продаже товаров, доступ к онлайн-играм и т.д. Предполагается, что введение НДС для иностранных компаний принесет в госбюджет до 10 млрд рублей ежегодно. 

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