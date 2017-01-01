Загадочную смерть двух младенцев расследуют под Петербургом

Санкт-Петербург, 1 января. Два младенца погибли в Ленобласти накануне Нового года. Сейчас обстоятельства и причины гибели детей выясняют следователи.

Как сообщили ФАН в пресс-службе регионального СУ СК РФ, одному из погибших малышей четыре месяца. Мальчика нашли мертвым 31 декабря в квартире одного из жилых домов в городе Приозерск. «Тело ребенка находилось в коляске. Внешних признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили», — уточнили в ведомстве.

В этот же день в Луге обнаружили мертвого 11-месячного мальчика. Труп младенца также без внешних признаков насильственной смерти был найден в квартире, где проживала его семья.

По данным фактам идут доследственные проверки, назначены медицинские экспертизы.

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