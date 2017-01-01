ДНР: жители Красноармейского встретили Новый год без света из-за обстрелов ВСУ

Донецк, 1 января. Киевские силовики в новогоднюю ночь обстреляли село Красноармейское , что на юге ДНР, оставив жителей населенного пункта без электричества.

В результате ночного обстрела со стороны ВСУ были перебиты ЛЭП, по которым поставлялась электроэнергия в село Красноармейское. Об этом стало известно от главы администрации Новоазовского района Анатолия Яновского. «Ночь прошла немного неспокойно, в районе села Красноармейское был обстрел и были перебиты линии электропередачи», — прокомментировал он новогоднюю ночь.

По словам Яновского, этим утром энергетики смогли возобновить подачу электричества в Красноармейское по резервным линиям из Тельмановского района. В настоящий момент ведутся ремонтные работы поврежденных обстрелами ЛЭП. Как ранее сообщала Газета.Ru, украинский парламентарий Надежда Савченко планирует встречу с главами ЛНР и ДНР в Киеве.

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