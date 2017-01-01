Теракт в Стамбуле, салют в Алеппо и «фанера» Мэрайи Кэри: как мир встречал 2017 год

Федеральное агентство новостей рассказывает и показывает, как праздновали наступление 2017 года в разных уголках Земли.

Новая Зеландия

Первой из крупнейших мировых столиц Новый год встретил новозеландский Окленд. Его жители наблюдали лазерное шоу над крупнейшим небоскребом Sky Tower.

Австралия

Жители австралийского Сиднея встретили 2017 год красочным фейерверком над зданием сиднейского оперного театра. По подсчету организаторов шоу, на набережной бухты города собралось около миллиона человек.

Россия

В Москве для запуска новогодних фейерверков подготовили более сотни площадок.

Северная Корея

Красочный праздник в Пхеньяне транслировало местное телевидение.

Китай

Новогоднее световое представление в Гонконге традиционно стало одним из самых ярких.

Великобритания

Столица Великобритании — Лондон — встретила Новый год под бой Биг-Бена фейерверком над берегом Темзы. По традиции, организаторы задействовали в шоу лондонское колесо обозрения London Eye, вокруг которого соорудили салютную композицию с 50 тысячами пиротехнических зарядов.

Франция

Парижане встретили Новый год грандиозным салютом над Эйфелевой башней. Изначально сообщалось, что из соображений безопасности в Париже отказались от праздничного фейерверка, а любое использование пиротехники гражданами должны были пресечь стражи порядка.

На всей территории Франции по-прежнему действует режим чрезвычайного положения. Для охраны граждан в новогоднюю ночь было выделено почти 100 тысяч сотрудников полиции, жандармерии и военнослужащих. Однако, несмотря на опасность, власти Парижа решили провести в городе масштабные гулянья, которые по традиции, проходят на Елисейских полях.

Турция

Новый год в Турции был омрачен террористической атакой на ночной клуб Reina, расположенный в популярном районе Стамбула Артакё. Согласно имеющимся данным, в новогоднюю ночь неизвестный открыл стрельбу из автомата «Калашникова». Также есть версия, что нападавших было несколько и они были одеты в костюмы Санта Клаусов. Перед тем, как устроить в клубе бойню, преступники убили двух человек, среди них был один полицейский. Жертвами теракта в Reina стали 39 человек. Еще 69 человек пострадали. Известно, что среди погибших были 16 иностранцев. Процедура опознания тел продолжается. Спасаясь от нападения, несколько человек прыгнули в Босфор. Пострадавших спасла подоспевшая полиция. На момент нападения в ночном клубе находились как минимум 700 человек.

Сирия

В Сирийской Арабской Республике праздничные торжества, сопровождающиеся фейерверками, прошли в Дамаске, Латакии, Алеппо и Хомсе.

США

Жители Нью-Йорка по традиции встретили Новый год на Times Square. В традиционном новогоднем шоу New Year's Rockin Eve 2017 приняла участие певица Мэрайя Кэри. Не обошлось без казусов. Исполнительница едва не расплакалась во время выступления — Кэри не попала в фонограмму. Но в целом, праздник удался.

Нью-йоркцы и гости города радостно отсчитывали последние 10 секунд уходящего года с известным радиоведущим Райаном Сикрестом.

Объединенные Арабские Эмираты

Сотни фейерверков взмыли в небо на фоне самого высокого небоскреба в Дубае — Бурдж Халифа.

Бразилия

Жители солнечного и вечно танцующего Рио-де-Жанейро встречали 2017 год, купаясь в море. Тысячи бразильцев собрались на пляже Копакабана, чтобы увидеть салют.