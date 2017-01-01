Самодельная бомба взорвалась в центре Флоренции, есть раненые

Флоренция, 1 января. Самодельная бомба взорвалась сегодня в центре Флоренции. При этом один полицейский получил ранение. Об этом сообщает информационное агентство ANSA.

Уточняется, что взрыв произошел, когда взрывотехники работали над обезвреживанием бомбы. Взрывное устройство было заложено у входа в книжный магазин, имеющий отношение к неофашистской организации «Каса Паунд».

При обезвреживании бомбы ранения получил один полицейский. Его жизни ничего не угрожает, однако он может лишиться глаза.

Накануне два взрыва прогремели в центре Багдада. При этом погибли почти три десятка человек, сообщает Газета.Ru.