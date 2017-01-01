Трое детей и двое взрослых погибли в ДТП с бензовозом в Татарстане



Казань, 1 января. Пятеро человек стали жертвами автокатастрофы в Лаишевском районе Татарстана. Среди погибших трое детей. Трагедия произошла на на дороге Шали — Сорочьи Горы.

Как сообщили ФАН в пресс-службе УГИБДД по республике, накануне в районе населенного пункта Татарский Янтык столкнулись бензовоз КамАЗ и автомобиль ВАЗ. В результате столкновения погибли водитель и четыре пассажира ВАЗа.

«На месте ДТП умерли водитель легкового автомобиля, его супруга, две дочери и сын», — уточнили в ведомстве.