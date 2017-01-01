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Появились новые подробности нападения на чемпиона мира по самбо Мирзаева
Общество

Появились новые подробности нападения на чемпиона мира по самбо Мирзаева

Сегодня 14:07
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Появились новые подробности нападения на чемпиона мира по самбо Мирзаева

Москва, 1 января. Стали известны новые подробности нападения на известного спортсмена, чемпиона мира по самбо Расула Мирзаева.

Как сообщает Лайф со ссылкой на осведомленный источник, злоумышленники пытались сломать ему ноги и задушить цепью. В квартире Мирзаева они оставили оружие, прихватив с собой драгоценности и деньги.

По словам собеседника издания, осуществить задуманное нападавшим помешал Мирзаев, который оказал достойное сопротивление. Напомним, инцидент произошел в ночь на 31 декабря в Москве.

Как сообщает ТАСС, СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на Мирзаева. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и ч. 2 ст. 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища»).

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Алексей Громов
#расул мирзаев
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