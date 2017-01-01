Путин поздравил писателя Гранина с 98-летием

Москва, 1 января. Российский лидер Владимир Путин направил писателю-фронтовику Даниилу Гранину поздравления ко дню рождения.

Воевавшему добровольцем на Ленинградском и Прибалтийском фронтах во время Великой отечественной войны писателю Даниилу Гранину сегодня исполняется 98 лет. Президент России Владимир Путин поздравил фронтовика и выдающегося публициста с днем рождения. Соответствующее поздравление появилось на сайте Кремля.

«Ваши книги, поднимающие важные общечеловеческие, нравственные проблемы, стали подлинной классикой отечественной литературы», — отметил глава государства заслуги автора, который награжден рядом значительных государственных наград.

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