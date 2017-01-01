Новости Новороссии: Порошенко порадовал Донбасс оговоркой по Фрейду, Киев оклеветал ЛНР и ДНР

Новороссия, 1 января. Представители штаба АТО в Донбассе обвинили войска ДНР и ЛНР в обстрелах позиций ВСУ. Киевские силовики обесточили село на юге ДНР, оставив жителей без света в новогоднюю ночь. Петр Порошенко случайно проговорился, употребив фразу «украинская оккупация».

Киевские силовики обесточили село на юге ДНР

Как сообщил глава администрации Новоазовского района Анатолий Яновский, украинские военнослужащие в ходе массированных обстрелов накануне вечером обесточили село Красноармейское.

Киевские силовики вели огонь по территории населенного пункта накануне вечером и затем возобновили обстрелы уже ночью. В результате в Красноармейском осколками были перебиты линии электропередачи. Таким образом, жители села встречали Новый год без света, рассказал руководитель районной администрации.

Сегодня утром бригада энергетиков обеспечила подачу электроэнергии в населенный пункт при помощи резервных линий. В данный момент в Красноармейском идут восстановительные работы. Предполагается, что к концу дня они будут завершены и энергоснабжение села будет возобновлено, добавил Анатолий Яновский.

Напомним, ранее представители силовых ведомств ДНР сообщили, что подразделения ВСУ начали вести обстрелы территории республики буквально сразу после наступления нового года. В зоне поражения оказались окраины Горловки, Донецка, Ясиноватой, а также село Саханка в южной части республики.

Очередной провал Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед военнослужащими ВСУ в Мариуполе, говоря о Донбассе, употребил выражение «временная украинская оккупация», чем вызвал бурную реакцию пользователей социальных сетей.

Украинские лидер встретился с бойцами так называемой АТО в Донбассе, в Мариуполе, накануне Нового года. В своем обращении он пообещал, что Украина в скором времени вновь станет единой и, касаясь ситуации на линии разграничения с ЛНР и ДНР, употребил следующую фразу:

«Украинская оккупация — это временно»

Как отметили многие пользователи соцсетей, данные слова Порошенко — самая настоящая оговорка по Фрейду. Ранее, говоря об обстановке в Донбассе, а также о воссоединении Крыма с Российской Федерацией, украинские политики предпочитали употреблять не соответствующее истине выражение «российская оккупация».

Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко в ходе своего новогоднего обращения к украинцам пообещал освободить Донбасс от «российской оккупации». Однако это заявление главы Украины вызвало волны критики в его адрес со стороны мирных жителей ДНР и ЛНР.

Новая порция дезинформации из Украины

Согласно данным пресс-службы штаба так называемой АТО, военнослужащие народных республик Донбасса якобы вели обстрелы опорных пунктов украинских подразделений на нескольких направлениях.

Сотрудники пресс-центра утверждают, что за минувшие сутки позиции военнослужащих ВСУ подверглись 44 обстрелам. Как уверяют представители штаба, войска ДНР якобы обстреляли окраины населенных пунктов Майорское, Верхнеторецкое, Южное и Луганское из минометов. Кроме того, по их данным, на мариупольском направлении велся огонь по окрестностям Марьинки, Широкино, Павлополя и Водяного.

Украинская сторона также обвинила в обстрелах опорных пунктов ВСУ в районе населенных пунктов Кондрашовка Новая, Станица Луганская и Новозвановка подразделения Народной милиции ЛНР. Представители штаба АТО утверждают, что в ходе обстрелов в этом регионе ополченцами использовались гранатометы и различные типы стрелкового оружия.

Напомним, ранее в оборонном ведомстве ЛНР заявили, что за прошедшие сутки позиции Народной милиции республики были обстреляны украинскими военнослужащими пять раз. Кроме того, замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин недавно сообщил о том, что за весь минувший 2016 год украинская армия свыше 143 тысяч раз нарушила режим перемирия.