Путин осуществил мечту студентки из Ставрополья, подарив вороного коня

Черкесск, 1 января. Жительница Ставрополья 18-летняя Глория Колесникова получила вороного коня в подарок от российского президента Владимира Путина.

Глава государства Владимир Путин подарил юной жительнице Ставрополья Глории Колесниковой вороного коня черкесской породы, о котором девушка мечтала с детства. Подарок пришел на имя 18-летней любительницы лошадей после письма российскому президенту. Написать Путину Глории помогла ее старшая сестра Анна.

«Я писала постоянно президенту, поздравляла его с днём рождения, я люблю своего президента, поэтому я решила у него попросить коня, — рассказала обладательница скакуна Колесникова. Подарок от президента передали чиновники из Ставропольского края и Карачаево-Черкессии. Красивого жеребца назвали Президент.

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