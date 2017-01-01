Новые правила перевозки детей в автомобиле: что изменилось

Санкт-Петербург, 1 января. В России 1 января вступили в силу новые правила, регулирующие перевозку детей в автомобилях.

В частности, ужесточаются требования по использованию детских автокресел: теперь дети до 12 лет, которые едут на переднем пассажирском кресле, обязательно должны сидеть в автокресле. Дети от семи до 11 лет могут ехать на заднем сидении с ремнями безопасности (если таковые предусмотрены). За нарушение соответствующих правил предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.

За оставление в салоне ребенка в одиночестве придется заплатить 500 детей. Также поправки ПДД требуют, чтобы конструкция детского автокресла соответствовала росту и весу ребенка.

Выберите главное событие 2016 года!