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Эксперт объяснил, почему после застолья ни в коем случае нельзя опохмеляться
Общество

Эксперт объяснил, почему после застолья ни в коем случае нельзя опохмеляться

Сегодня 13:37
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Эксперт объяснил, почему после застолья ни в коем случае нельзя опохмеляться

Москва, 1 января. На зимних праздниках россияне на 5% чаще обращаются к наркологам из-за похмельного синдрома, заявил главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Эксперты призывают россиян при похмелье не заниматься самолечением или «лечиться» алкоголем. По словам нарколога Олега Стеценко, настоящая интоксикация организма сопровождается тошнотой и головной болью и является отравлением. А вот похмелье является характерным для людей, страдающих алкоголизмом, и именно это состояние необходимо лечить.

«Если человек не выпьет снова, он будет очень нервным, перевозбуждённым, ему будет очень плохо психологически», — прокомментировал похмелье врач. Однако новая доза алкоголя не решает проблем со здоровьем и нервами – давление остается таким же повышенным, чувствуется одышка и виден тремор конечностей – таким пациентам нужно адекватное лечение у специалистов.

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Ирина Селезнева
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Военный патруль на набережной в Тартусе ценой своей жизни спас десятки праздновавших новый год граждан
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