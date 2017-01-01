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Опубликован список автомобилей, покинувших рынок России в 2016 году
Общество

Опубликован список автомобилей, покинувших рынок России в 2016 году

Сегодня 13:24
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Опубликован список автомобилей, покинувших рынок России в 2016 году

Москва, 1 января. Российские эксперты составили список машин, которые покинули отечественный рынок в 2016 году, поскольку не получили спрос среди наших автомобилистов.

Одной из самых больших потерь эксперты считают уход с рынка кроссовера Land Rover Defender, который выпускался с 1983 года, но в этом году он навсегда уехал из России. На отечественном рынке был полным провалом минувший год и для электроавтомобиля «Ауди R8 e-tron», вероятно, что саму модель могут снять с производства, поскольку она не пользуется спросом.

Россияне также не стояли в очередь за Citroen DS 5, который смог продержаться всего несколько лет. Из-за низких продаж трехдверки Ford Ka, отличавшегося компактностью и малым потреблением бензина, американцы также отозвали модель.

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Ирина Селезнева
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