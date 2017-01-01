«Баклажки» вне закона: в России запретили производство «двухлитрового» пива в пластике

Москва, 1 января. В России вступил в силу запрет на производство и оптовую продажу пива в пластиковой таре объемом свыше 1,5 литра.

Закон об этом был принят Госдумой и подписан президентом страны еще в июне минувшего года. По новым правилам с 1 января 2017 года ограничения наложены на производство и оборот (за исключением розничной продажи) алкоголя крепостью более 6% в пластиковой таре объемом более 1,5 литра. Полный запрет (то есть и на торговлю в розницу) вступит в силу с 1 июля 2017 года.

За нарушения этих правил юрлицам придется отдать от 300 тыс. до 500 тыс. рублей штрафа, а должностные лица, игнорирующие ограничения по выпуску и продаже алкоголя в ПЭТ-таре составят от 100 тыс. до 200 тысяч рублей, уточняет «Газета.ру».

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