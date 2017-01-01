Новый генсек ООН призвал правительства и страны бороться за мир во всем мире

ООН, 1 января. Новый генсек ООН Антониу Гутерриш призвал государства налаживать нормальный диалог. В своем первом послании после вступления в должность он подчеркнул, что в войнах нет победителей, а есть только проигравшие.

Свое первое заявление на посту Гутерриш сделал в воскресенье, 1 января. Сменивший на посту генсека ООН Пан Ги Муна Гутерриш подчеркнул, что правительства и страны в новом году должны бороться за мир и налаживать диалог, вопреки политическим разногласиям, сообщает ТАСС.

«Дестабилизируется положение в целых регионах, и никого не обходит стороной новая угроза глобального терроризма», - заявил Гутерриш, добавив, что в первый день в новой должности у него на душе неспокойно.

Как сообщала Газета.Ru, в команде Антониу Гутерриша будет работать несколько женщин, а пост его первого заместителя займет профессор Колумбийского университета Амина Мохаммед из Нигерии.

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