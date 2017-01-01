Порошенко заявил в Мариуполе об «украинской оккупации» в присутствии Маккейна

Киев, 1 января. Украинский президент Петр Поршенко заявил о «временной украинской оккупации» во время выступления в Мариуполе, где, по его словам, присутствовали также представители Республиканской и Демократической партий США.

Украинский президент Петр Порошенко, обращаясь к военнослужащим в Мариуполе, предложил «забыть на мгновение про проблемы и заботы с мечтами и надеждой встретить 2017 год». Он поблагодарил за возможностью мирно отпраздновать Новый год и Рождество Христово ВСУ, Нацгвардию, пограничников, СБУ.

«Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация – это временно. Мы обязательно объединимся. Украина едина. Слава Украине», — заявил Порошенко. Украинский президент отметил, что вместе с ним в Мариуполе присутствуют «партнеры и друзья» — сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм.

Как сообщала Газета.Ru ранее, сенатор Джон Маккейн активно поддерживал введение санкций против РФ со стороны США, а также открытую антироссийскую риторику администрации Обамы.