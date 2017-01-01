Теракт в Стамбуле: Эрдоган назвал главную цель кровавой бойни в ночном клубе

Анкара, 1 января. Главной целью террористов, напавших на ночной клуб в Стамбуле, было посеять хаос в Турции, убежден президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Совершившие этот бесчеловечный акт, направленный против мирных граждан, стараются внести в нашу страну хаос и сломить дух нашего народа. Мы решительно настроены на то, чтобы вырвать с корнем терроризм и угрозы для нашей страны», — считает он.

В своем заявлении Эрдоган особо подчеркнул, что Турция продолжит борьбу с боевиками и искоренит терроризм, начиная с его истоков, сообщает CNN Turk, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

При этом он отметил, что бороться власти будут не только с вооружёнными атаками, но также и с «экономическими, политическими и социальными диверсиями».

Как сообщала ранее «Газета.ру», элитный ночной клуб Reina в Стамбуле был атакован в новогоднюю ночь неизвестным стрелком-террористом. Число погибших составило 39 человек, 16 из них - иностранцы. Четверо были сотрудниками клуба. Пострадали 69 человек, многие находятся в больницах.

«Это была бойня, поистине нечеловеческая жестокость», — заявил ранее глава МВД Турции.

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