Тело восьмиклассника с пакетом на голове нашли в коммуналке в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 января. Тело восьмиклассника с пластиковым пакетом на голове обнаружили в коммунальной квартире в Петербурге. Юноше было 14 лет.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, сейчас обстоятельства и причины гибели подростка устанавливают следователи.

Тело молодого человека обнаружили накануне нового года в коммуналке дома №4 на Оборонной улице. «Около двух часов ночи 31 декабря подростка с пакетом на голове нашли в туалете коммунальной квартиры», — уточнил собеседник АН «Оперативное прикрытие».

Известно, что мальчик учился в коррекционном интернате и состоял на учете у психиатра. По предварительным данным, он умер, задохнувшись парами токсического вещества.

Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено, подчеркнули в полиции. Тело было направлено в морг для установления точной причины смерти.

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