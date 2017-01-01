Трамп, «Лабутены» и Собчак: «Яндекс» обнародовал рейтинг популярных запросов за 2016

Москва, 1 января. Крупнейшая российская IT-компания «Яндекс» опубликовала на своем сайте рейтинг интернет-запросов пользователей по итогам 2016 года.

Самый живой интерес у россиян по версии «Яндекса» вызвали у пользователей выборы в России и США, а также допинг-скандал и вирус Зика. Пользователи также следили за жизнью телеведущих Ксении Собчак и Ольги Бузовой, жены избранного президента США Меланьи Трамп, кандидата от Демпартии Хиллари Клинтон и экс-солистки «Ленинграда» Алисы Вокс.

Россияне проявили большой интерес к персонам республиканца Дональда Трампа, голливудского актера Леонардо Ди Каприо и российского певца Сергея Лазарева. В категории «Интернет» самым популярным сервисом стал Change.org. Большую любовь в категории «Мемы» снискали хиты «Лениграда» «Лабутены» и «В Питере пить».

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