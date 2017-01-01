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Лукашенко назвал Белоруссию «островком стабильности и мира»
Политика

Лукашенко назвал Белоруссию «островком стабильности и мира»

Сегодня 12:40
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Лукашенко назвал Белоруссию «островком стабильности и мира»

Минск, 1 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал свою страну «островком стабильности и мира», но при этом отметил, что Минск стал экономическим заложником из-за проблем партнеров.

Поздравляя соотечественников с Новым годом, Лукашенко заявил, что, несмотря на трудную ситуацию, властям удалось обеспечить гражданам страны мир и стабильность. При этом Лукашенко признал, что Минск находится в эпицентре мировых геополитических событий.

Также Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия укрепила свой авторитет на международной арене. Среди достигнутых успехов — развитие инфраструктуры государства, строительство дорог, облагораживание городов и сел. Все это, по мнению президента, должно приблизить Белоруссию к Европе.

Отметим, что, как сообщала Газета.Ru, Белоруссия вместе с Россией объявила 26 декабря днем траура в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны России.

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Алексей Громов
#александр лукашенко
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