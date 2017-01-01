Южнокорейский самолет по ошибке сбросил в море ракеты, мины и торпеду

Москва, 1 января. Самолет ВМС Южной Кореи, находясь в небе над Японским морем, по ошибке сбросил в воду торпеду, глубинные мины и противокорабельные ракеты «Гарпун». Инцидент произошел с самолетом Lockheed P-3CK, осуществившим сброс случайно.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Ренхап», которое в свою очередь ссылается на военных.

Как уточнил источник, один из членов экипажа случайно нажал на переключатель экстренного сброса оружия. Оружие упало в воду в 30 километрах от восточного побережья страны. Неподалеку от места событий находилась одна лодка. В результате происшествия никто не пострадал. Как утверждают военные, риска взрыва не было.

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