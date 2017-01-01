Перегнула палку: девушка сломала половой орган мигранта в новогоднюю ночь в Москве

Москва, 1 января. Молодой мигрант в новогоднюю ночь стал жертвой сексуальных утех в Москве. БДСМ-игры с его подругой обернулись тяжелым переломом полового органа мужчины. В итоге из постели он попал на операционный стол.

По словам источника в медицинских кругах столицы, пострадавшему приезжему 32 года. «Вот так неудачно он решил разнообразить сексуальную жизнь со своей девушкой», — отметил собеседник телеканала Life.

Врачи диагностировали у него перелом полового органа. «Экспериментатора» прооперировали. Его состояние оценивается как тяжелое.

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