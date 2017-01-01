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Проезд в общественном транспорте Москвы подорожал с 1 января
Экономика

Проезд в общественном транспорте Москвы подорожал с 1 января

Сегодня 12:20
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Проезд в общественном транспорте Москвы подорожал с 1 января

Москва, 1 января. С 1 января изменились тарифы на проезд в общественном транспорте в российской столице, так, одна поездка по билету «Единый» пассажирам в Москве обойдется в 55 рублей.

Изменение стоимости проезда в Москве коснулись ряда билетов.  Одна поездка по «Единому» с 1 января будет стоит 55 рублей, по карте «Тройка» — 35 рублей. По данным столичной мэрии, подорожание отмечается на уровне 7,5%. Однако, как отметила замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алина Бисембаева, самые востребованные безлимитные билеты останутся по прежней цене.

Поскольку в основном «пассажиры пользуются едиными безлимитными билетами, то изменений не почувствуют», отметила она. Речь идет о безлимитке на месяц, 90 дней и год. В ведомстве подчеркнули, что льготы для всех категорий граждан, ранее получавших бесплатный проезд, сохранились.

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Ирина Селезнева
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