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В России официально запретили производство пива в большой пластиковой таре
Экономика

В России официально запретили производство пива в большой пластиковой таре

Сегодня 12:21
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В России официально запретили производство пива в большой пластиковой таре

Москва, 1 января. В России вступили в силу новые правила по производству и продаже пива в пластиковой таре объемом более 1,5 литра.  

Так, с 1 января запрещается производство и оптовая продажа алкоголя в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра, в розницу такой продукцией запретят торговать с 1 июля 2017 года.

Штрафы за производство и продажу алкоголя в ПЭТ-таре составят для юридических лиц от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а для должностных лиц  — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

По мнению директора по корпоративным отношениям пивоваренной компании Heineken в России Кирилла Болматова, новые правила не убьют пивоваренную отрасль, хотя, конечно, причинят ущерб. В комментариях агентству «Интерфакс» он заявил, что правила приняли в результате долгого и жесткого давления «алюминиевого лобби».

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Ярослава Замысловатова
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