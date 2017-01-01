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Олланд отправится в Ирак, чтобы посмотреть в глаза французским военным
Весь мир

Олланд отправится в Ирак, чтобы посмотреть в глаза французским военным

Сегодня 12:10
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Олланд отправится в Ирак, чтобы посмотреть в глаза французским военным

Париж, 1 января. Президент Франции Франсуа Олланд намерен посетить Ирак в понедельник, 2 января.

Глава Франции планирует встретиться с военнослужащими, которые продолжают сражаться с террористами «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация).

В своем новогоднем обращении к французам Олланд подчеркнул, что борьба с терроризмом далека от завершения.

«Необходимо продолжать борьбу. Как за пределами нашей страны, где мы участвуем в военных операциях — в Мали, Сирии, Ираке, куда я поеду послезавтра, чтобы приветствовать наших военных, так и на национальной территории», — сказал Олланд.

Как сообщала Газета.Ru, Олланд вошел в число мировых лидеров, которых поздравил с Новым годом президент России Владимир Путин.

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Алексей Громов
#франсуа олланд
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