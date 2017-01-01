Власти ДНР откроют в Дебальцево первую с начала боевых действий ДЮСШ

Донецк, 1 января. Власти ДНР откроют в Дебальцево в начале года детско-юношескую спортивную школу — учреждение заработает впервые с начала военных действий в регионе, сообщили в Минспорта.

В Дебальцево с начала боевых действий прекратилась работа всех спортивных секций и детско-юношеских школ. В городе занятия вели всего два тренера по боксу на базе соцобъектов, не приспособленных для проведения тренировок. Однако власти ДНР решили в начале 2017 года открыть первую ДЮСШ в Дебальцево.

По данным Минспорта республики, на начальном этапе заработают секции по боксу, вольной борьбе, легкой атлетике и футболу. Порядка двух сотен детей и подростков смогут посещать новую спортивную школу. В министерстве спорта отметили, что до 2014 года в Дебальцево работали две полноценные ДЮСШ.