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Власти ДНР откроют в Дебальцево первую с начала боевых действий ДЮСШ
Новороссия

Власти ДНР откроют в Дебальцево первую с начала боевых действий ДЮСШ

Сегодня 12:04
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Власти ДНР откроют в Дебальцево первую с начала боевых действий ДЮСШ

Донецк, 1 января. Власти ДНР откроют в Дебальцево в начале года детско-юношескую спортивную школу — учреждение заработает впервые с начала военных действий в регионе, сообщили в Минспорта.

В Дебальцево с начала боевых действий прекратилась работа всех спортивных секций и детско-юношеских школ. В городе занятия вели всего два тренера по боксу на базе соцобъектов, не приспособленных для проведения тренировок. Однако власти ДНР решили в начале 2017 года открыть первую ДЮСШ в Дебальцево.

По данным Минспорта республики, на начальном этапе заработают секции по боксу, вольной борьбе, легкой атлетике и футболу.  Порядка двух сотен детей и подростков смогут посещать новую спортивную школу. В министерстве спорта отметили, что до 2014 года в Дебальцево работали две полноценные ДЮСШ.

 

 

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Ирина Селезнева
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