Два человека погибли в новогоднюю ночь в автокатастрофе в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 января. Два человека погибли в страшном ДТП в новогоднюю ночь в Петербурге. Трагедия произошла на улице Белы Куна.

Участниками дорожной аварии стали автобус и иномарка. По данным очевидцев, инцидент произошел около четырех часов утра. «Виновник ДТП черный автомобиль, может быть, «Ниссан Альмера», — пишет одна из подписчиков паблика «ДТП и ЧП Петербурга» в соцсети «ВКонтакте».

По словам Ольги Левиной, эта иномарка скрылась с места трагедии, «толкнув серебристую машину». Именно после того, как машину подрезал скрывшийся водитель, ее занесло на встречку, где в это время ехал автобус.

Свидетели сообщают, что водитель автобуса в ДТП не пострадал, но пассажирка иномарки, девушка погибла на месте. Находившийся за рулем молодой человек сам выбрался из машины, но скончался до прибытия медиков.

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