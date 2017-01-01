FAN-TV Лента новостей
Сирия новости 1 января 2017 12.30: САА отбила атаку ИГ под Пальмирой, «Джебхат ан-Нусра» обстреливает Алеппо
Новости Сирии

Сирия новости 1 января 2017 12.30: САА отбила атаку ИГ под Пальмирой, «Джебхат ан-Нусра» обстреливает Алеппо

Сегодня 12:30
273

Подразделения САА отбили наступление боевиков ИГ на свои позиции в окрестностях Пальмиры

Сирия, 1 января. Военнослужащие сирийской армии отразили атаку террористов ИГ* в окрестностях авиабазы «Т-4» вблизи Пальмиры. Боевики группировки «Джебхат ан-Нусра»** обстреляли жилые кварталы города Алеппо из минометов. ВКС РФ продолжают наносить удары по путям поставок нефти ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq)

Провинция Дамаск

По данным российского Центра по примирению сторон, за прошедшие сутки было зафиксировано 13 фактов нарушения режима прекращения огня боевиками повстанческих группировок в провинциях Дамаск, Алеппо и Хама. В Дамаске отряды боевиков шесть раз открывали стрельбу на окраине района Джобар на севере столицы. Точная информация о возможных жертвах среди гражданского населения пока уточняется.

В Дамаске боевики оппозиции шесть раз нарушили режим прекращения огня

Провинция Тартус

Как сообщает информационное агентство Рейтер, в городе Тартус два террориста-смертника совершили нападение на патруль сил безопасности. Боевики подорвали закрепленные на них пояса со взрывчаткой. В результате взрыва погибли два человека, многие получили ранения. По данным источника, большинство раненых являются сотрудниками охраны у местного отделения Партии арабского социалистического возрождения.

Провинция Алеппо

Боевики оппозиционных формирований обстреляли район Эн-Найраб на юго-западе города Алеппо из крупнокалиберных минометов и стрелкового оружия, тем самым нарушив установленный режим прекращения огня. Кроме того, боевики группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» провели минометные обстрелы кварталов Дахия Аль-Асад, «1070» и «3000», в ходе обстрелов ими также применяли различные виды стрелкового оружия. Данные о пострадавших мирных жителях и разрушениях пока устанавливаются.

Провинция Хомс

В окрестностях правительственной авиабазы «Т-4» недалеко от города Пальмира в восточной части провинции Хомс продолжаются бои между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и террористами ИГ. Боевики предприняли новую попытку прорыва обороны сирийских войск. Однако военнослужащим САА удалось отбросить отряды террористов назад, нанеся им значительный урон в живой силе и военной технике. В регионе время от времени возобновляются короткие перестрелки.

Провинция Хомс

Провинция Даръа

Командующий 46-й пехотной дивизией Сирийской свободной армии (ССА)*** Юсуф Аль-Мирие заявил, что отрядам ССА удалось отбить несколько наступлений военнослужащих правительственной армии на стратегически важные позиции на холмах в окрестностях города Даръа. Данная информация в настоящий момент проверяется.

Провинция Идлиб

Боевики так называемой умеренной оппозиции открыли огонь по опорным пунктам бойцов добровольческих формирований, выступающих на стороне правительственной армии, в районе между населенными пунктами Аль-Фуа и Кефрая на севере от города Идлиб из РСЗО «Град». В данный момент подразделения добровольцев готовятся нанести ответный удар по укрепленным районам повстанцев.

Провинция Ракка

Согласно данным одного из сирийских новостных порталов, российская авиация продолжает бомбардировки основных путей поставок нефти террористов ИГ между восточной частью провинции Хомс и городом Ракка. В результате нескольких авиаударов, нанесенных по западной границе провинции Ракка, было уничтожено несколько автоцистерн боевиков. Кроме того, ликвидированы все члены экипажей.

ВКС РФ продолжают наносить удары по путям поставок нефти ИГ на западе провинции Ракка

Провинция Хама

Источник, близкий к боевикам оппозиционных формирований, сообщает, что ВВС САР провели бомбардировки позиций отрядов повстанцев в районе населенных пунктов Мурек и Аль-Латамина, расположенных в северной части провинции Хама. Однако, напомним, что, согласно официальной информации Минобороны РФ, сирийская авиация, как и ВКС РФ, не наносят авиаудары по боевикам оппозиционных сил в рамках установленного режима прекращения огня.

Справка по организациям, упомянутым в публикации

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 1 января 2017 12.30: САА отбила атаку ИГ под Пальмирой, «Джебхат ан-Нусра» обстреливает Алеппо

Сегодня 12:30
264

Сирия сегодня: Путин и Шойгу поздравили военных базы «Хмеймим», салют в Дамаске, Алеппо и Латакии

Сегодня 12:14
163

Новости Новороссии: Донбасс жестко ответил на «поздравления» Порошенко, «фейерверк» ВСУ на юге ДНР

Сегодня 11:05
2354

Сирия новости 1 января 7.00: в Латакии Новому году радовались в режиме прекращения огня, в Тартусе ИГ устроило теракт  

Сегодня 7:00
770

Новости США: Маккейн и Порошенко сплетничают о Путине, Трамп оригинально поздравил Клинтон и Обаму

Вчера 22:41
4723
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Новый дом для старинных кинокамер: Музей кино открылся на ВДНХ в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Опубликован список автомобилей, покинувших рынок России в 2016 году

13:24

Порошенко заявил в Мариуполе об «украинской оккупации» в присутствии Маккейна

13:12

Новый генсек ООН призвал правительства и страны бороться за мир во всем мире

13:11

Теракт в Стамбуле: Эрдоган назвал главную цель кровавой бойни в ночном клубе

13:09

Тело восьмиклассника с пакетом на голове нашли в коммуналке в Петербурге

12:51

Лукашенко назвал Белоруссию «островком стабильности и мира»

12:40

Трамп, «Лабутены» и Собчак: «Яндекс» обнародовал рейтинг популярных запросов за 2016

12:38

Перегнула палку: девушка сломала половой орган мигранта в новогоднюю ночь в Москве

12:33

Сирия новости 1 января 2017 12.30: САА отбила атаку ИГ под Пальмирой, «Джебхат ан-Нусра» обстреливает Алеппо

12:30

Южнокорейский самолет по ошибке сбросил в море ракеты, мины и торпеду

12:26

В России официально запретили производство пива в большой пластиковой таре

12:21

Проезд в общественном транспорте Москвы подорожал с 1 января

12:20
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Опубликован список автомобилей, покинувших рынок России в 2016 году
Читать
Закрыть