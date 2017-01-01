Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с терактом в Стамбуле

Москва, 1 января. Российский президент выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Эрдогану в связи с гибелью граждан Турции в теракте, произошедшем в новогоднюю ночь в одном из клубов Стамбула.

Глава государства Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с гибелью турецких граждан в стамбульском клубе Reina, соответствующее сообщение появилось на сайте Кремля. «Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника. Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали», — заметил российский президент. Он подчеркнул, что общим долгом стран является решительный отбор террористической агрессии.

Владимир Путин резюмировал, что Россия остается надежным партнером Турции в борьбе с терроризмом. Напомним, что в новогоднюю ночь неизвестный в клубе Reina расстрелял толпу празднующих, в результате теракта погибли 39 человек, из них 16 были иностранными гражданами, 69 госпитализированы с ранениями.

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