Россияне начнут возить детей в автомобилях по новым правилам

Москва, 1 января. В России вступили в силу новые правила перевозки в автомобилях детей в возрасте до 12 лет. В частности, ужесточились требования по использованию детских автокресел.

Так, малыши до 7 лет могут ездить только в автокресле, дети, которые едут на переднем сиденье, в возрасте до 12 лет, также обязательно должны быть в автокресле. Дети с 7 до11 лет могут ехать на заднем сиденье с ремнями безопасности, если они предусмотрены конструкцией автомобиля. Штраф за нарушение составит 3 тысячи рублей.

Кроме того, ни в коем случае нельзя оставлять детей до семи лет одних в салоне автомобиля. За нарушение этого правила придется заплатить 500 рублей.

Отметим, что поправки ПДД также содержат требования, чтобы конструкция того или иного детского автокресла соответствовала росту и весу ребенка.

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